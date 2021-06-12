Yeni Şafak yazarından yabancı kararı eleştirisi: TFF, Anadolu kulüplerini "büyük" denilen takımların tarlası haline getirecek skandal bir karara imza attı

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı kısıtlaması kararını eleştirdiği yazısında, "Fakat “hiçbir başarının cezasız kalmayacağına inanan” futbol federasyonumuz, 14 olan yabancı futbolcu sayısını indirip Anadolu kulüplerini “büyük” denilen takımların tarlası haline getirecek skandal bir karara daha imza atmayı başardı. Yerli topçuların milyonlarca Euro edeceği, genç topçunun yurtdışında mücadele etmek yerine yurt içinde parasına bakacağı, “büyük” denilen küçükler dışında hiçbir takımın şampiyonluğu aklından bile geçiremeyeceği o vasat zulüm düzeni geri geldi." ifadelerini kullandı.

Futbol medyasına da eleştirilen yönelten Kılıçarslan, "Futbol muhabiri değil de kulüp çalışanı; spor yazarı değil de tuttuğu takımın menfaat savunucusu olan futbol medyasından hiç ama hiç bir yol olacağına dair inancım yok. Aradaki 3-5 namuslu isim ne yazık ki kaideyi bozmaya yetmiyor, yetmeyecek." diye yazdı.

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