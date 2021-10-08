Yeni Şafak yazarından Paris İklim Sözleşmesi eleştirisi: Benden uyarması, İstanbul Sözleşmesi gibi bir facia daha yaşayabiliriz

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, 6 Ekim'de TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması’nı eleştirdi. Anlaşmanın kabul edilmesini “kötü haber” olarak niteleyen Kaplan, "İstanbul Sözleşmesi faciası gibi bir facia daha yaşayabiliriz! Benden uyarması" diye yazdı.

Kaplan’ın bugünkü “Tarım ve gıda, bir millî güvenlik meselesidir artık” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tarım ve gıda tehdit altında! Kıtlık tehlikesi kapıda!

Meseleyi Paris İklim Sözleşmesi’ne getirerek yazıyı noktalayacağım…

Paris İklim Sözleşmesi, önce Meclis Çevre Komisyonu’nda kabul edildi, bir gün sonra da TBMM’de onaylanarak yasalaşmış oldu.

Kötü bir haber bu!

İstanbul Sözleşmesi faciası gibi bir facia daha yaşayabiliriz!

Benden uyarması.

İyice araştırıldıktan sonra karar verilmeliydi.

Tarım zor durumda zaten.

Şunu bilelim: Gıda, madenler ve tarım konusu bir millî güvenlik meselesidir artık!"

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