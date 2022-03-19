Yeni Şafak yazarından Özlem Gürses ve konuklarına: Gavurluktur bu, dümdüz, tam tetimatıyla gavurluk!

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in Ukrayna dönüşü konuk olduğu Halk TV’de Özlem Gürses’in sunduğu yayını eleştirdi.

Ağırel’in Ukrayna’da geçirdiği süre boyunca yaşadıklarını anlatırken Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın şahsında bütün Bakanlık çalışanlarına teşekkür ettiğini; o esnada Özlem Gürses ve diğer konukların “ölü taklidi” yaptığını ifade eden Kılıçarslan, “Şunun adını yerli yerince koymadan olmaz: Gavurluktur bu. Düz, dümdüz, tam tetimatıyla gavurluk” dedi.

“Yarın öbür gün memlekette bir savaş çıksa, şehirlerimiz işgal edilse askerimizin siper aldığı mevziin konumunu seve seve, sevine sevine, üstelik bunu aklına sığdıra sığdıra düşmana verecek insanlarla bir arada yaşıyoruz” diyen kılıçarslan, yazısının devamında şunları kaydetti:

“Her fırsatta ‘Türkiye’yi, Cumhuriyeti kurmakla’ övünen CHP’nin kanalında Türk olmakla gurur duyacağımız bir anı ‘pas geçebilmenin’ derdiyle ölü taklidi yapmanın başkaca izahını, başkaca tanımını bilen varsa söylesin lütfen bana. Aydınlanayım.

Açık, daha da açık yazacağım. Türkiye’de Bayraktar’a ve savunma teknolojimizin gelişmesine karşı çıkmasını beklediğim tek bir topluluk var: PKK ve onun legal-illegal uzantıları. Zira savunma sanayimiz geliştikçe teröristler daha kolay ‘buuum’ oluyor. Bomba masrafını düşürmek için beşinin-altısının bir araya gelmesini bekleyip öyle yolluyor Bayraktar canlarını cehenneme. PKK olsam tabii ki ölümüne nefret ederim Bayraktar’dan da, Anka’dan da, diğer savunma teknolojilerimizden de.

Fakat Özlem Gürses’e, Merdan Yanardağ’a, Aytun Çıray’a falan ne oluyor Allah aşkına? Detaylarını bilmediğimiz bir pazarlık yapılmış da pazarlığın ana şartı “Türk ordusunun teknolojik üstünlüğünü çürütmek” olarak belirlenmişse hainlik, böyle bir şey söz konusu değilse aptallık bu.”

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