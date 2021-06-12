Yeni Şafak yazarından Kanal İstanbul savunması: Osmangazi Köprüsü'nde garanti edilen günlük geçiş sayısı 40 bin iken, 36 bin 415 sayısına şimdiden ulaşıldı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerin akıllıca yatırımlar olduğu gün geçtikçe daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Osmangazi Köprüsü’nde garanti edilen günlük geçiş sayısı 40 bin iken, 36 bin 415 sayısına şimdiden ulaşılmış oldu. İstanbul-İzmir Otoyolu birinci kesim için, yine 40 bin araç için geçiş garantisi verildi ama şimdiden bu otoyolu ortalama günlük 45 bin 280 araç kullanıyor.

Otoyolun ikinci kesimi için 35 bin araç garantisi verilmişken, günlük ortalama 43 bin 719, üçüncü kesim için 17 bin garanti verilirken, 29 bin 216 araç geçişi yakalandı. Sadece bu otobanın 4’üncü kısmı için, 23 bin araç garantisi verilmesine rağmen, henüz 15 bin 943 aracın kullanıldığı kesiminde garanti sayısının gerisinde kalınmış durumda. Yani toplamda İstanbul-İzmir otoyolu için garanti sayıları şimdiden aşılmış oldu." diye yazdı.

İki hafta sonra temeli atılacak Kanal İstanbul projesinin 5 yılda tamamlanacağını iddia eden Mehmet Acet, "Bundan 7 yıl önce bu vakitler İstanbul’un meydanlarını savaş meydanına çeviren Gezi eylemcileri, eylemleri bitirmek için Yavuz Sultan Selim Köprüsünün, Havalimanı projesinin rafa kaldırılmasını şart koşmuşlardı.

Aradan geçen 7 yıl, iptal edilmesi istenen projelerin gerçek birer vizyon projeleri olduğunu ama aynı zamanda herkesin böyle işlere aklının yetmediğini gösterdi.

Bir 7 yıl sonra Kanal İstanbul projesi tamamlanmış olursa eğer, bu tartışmanın bugünkü aktörleri hakkında kimler neler düşünecek acaba?" ifadelerini kullandı.

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