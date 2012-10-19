Yeni Şafak yazarından AKP'ye Uludere eleştirisi

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Uludere soruşturmasının karartmaya uğrayacağı endişesi taşıdığını söyledi. Kaplan, "Görünen o ki Uludere, devletin işlediği 'iz bırakmayan' cinayetlerden birisi olarak tarihe geçme yolunda. Bu da günâh olarak Ak Parti'ye yeter" dedi.

Hilal Kaplan'ın "Uludere'deki günâha ortak olmayın" başlığıyla yayımlanan (19 Ekim 2012) yazısının bir bölümü şöyle:



Uludere'deki günâha ortak olmayın



Beş ay önce, bu köşede böyle yazmıştık ve görülüyor ki beş ay sonra aynı hatırlatmayı tekrar yapmak gerekiyor. Zira son gelişmelerin ışığında, Uludere soruşturmasının karartmaya uğrayacağı endişesi olduğu yerde duruyor.

Uludere Alt Komisyonu Başkanı Şener şöyle demiş:

'Devletin bilgi vermemesi söz konusu değil. Gizlilik kararı olduğu için biz Genelkurmay'dan gelecek olan belgeleri savcılık üzerinden aldık. Ama o belgelerde bir iz yok. Ancak savcılık bunu soruşturarak bulabilir. Belgelerin dışına çıkıp da aldatıcı, iftira edici bir şey de yazamayız. Ne varsa ona yer veririz.' (Radikal-Tarık Işık)

Bu çerçevede Meclis'ten çıkacak Uludere reporunda şu soruların hiçbirisinin cevabı olmayacak:

Heron görüntülerini kim değerlendirdi?

Hedef tayinini kim yaptı?

Ve en önemlisi: Vur emrini kim verdi?

Meclis raporunun akim kalmasını müteakip geriye sadece Diyarbekir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kalıyor. Lâkin, görünen o ki Uludere, devletin işlediği 'iz bırakmayan' cinayetlerden birisi olarak tarihe geçme yolunda.

Bu da günâh olarak Ak Parti'ye yeter.