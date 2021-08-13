Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Türkiye'de bir göçmen sorunu oluşmaya başladı, güçlü, köklü ve kalıcı önlemler alamazsak, bizim şehirlerimiz de cehenneme dönebilir

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye'de göçmen sorunu oluşmaya başladığını belirterek, "Eğer güçlü, köklü ve kalıcı önlemler alamazsak, bizim şehirlerimiz de cehenneme dönebilir -Allah muhafaza! Ankara Altındağ’da yaşananlar halledilemeyen, ertelenen göçmen sorununun ülkeyi nasıl bir iç savaş ortamına sürükleyeceğinin habercisidir. İşte bu, ürperticidir. Korkutucu. Tedirgin edici." diye yazdı.

Ankara Altındağ'da yaşanan olaylara değinin Kaplan, "Altındağ’da yaşanan, iç savaş provası gibi… Gladio operasyonu mu bu Altındağ’da yaşananlar? Devlet, bu olayı bütün yönleriyle mercek altına almalı!

Bütün bunların üstüne bir de Afganistan’dan gelen kontrolsüz bir sığınmacı akını var! Burada bir stratejik akıl eksikliği sözkonusu. Sığınmacıların ülkeye kolayca girebilmeleri büyük sorun! İran mı girdiriyor? Konu kangrene dönüşmeden makul, âcil çözümler üretilmeli." ifadelerini kullandı.

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