Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Sapkın eşcinsel ilişki biçimlerine dayalı bir toplum icat edilmeye çalışılıyor, bunun da hazırlayıcısı İstanbul Sözleşmesi

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un İstanbul Sözleşmesi hakkında, "Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Bu konuda bir avuç insanla yılmadan mücadele ettik. Halkımızın güçlü desteğiyle iğrenç saldırılara göğüs gerdik. Ankara gerek bizim gayretlerimize gerekse halkımızın isyanına kayıtsız kalmadı ve düğmeye bastı.

Bu pespaye sözleşmeyi topluma dayatanların gerekçesi, bu sözleşmenin kadın cinayetlerini, tecavüzleri koruduğu iddiası! Bu iddia, iki açıdan tutarsız ve saçma: Her şeyden önce, bu sözleşmeden sonra kadın cinayetleri azalmadı; aksine katlanarak tırmandı!" ifadelerini kullandı.

Yusuf Kaplan, "İstanbul Sözleşmesi’yle İstanbul’un fethinin intikamını almak istiyorlar!" başlıklı yazısında, sapkın eşcinsel ilişki biçimlerine dayalım bir toplum icat edilmeye çalışıldığını iddia ederek, "Bunun en önemli enstrümanlarından ya da hazırlayıcılarından biri lanet olası İstanbul Sözleşmesi.

Sapkın bir toplum modeli inşa etmeye çalışıyorlar ve bu konuda kilometre taşlarından biri olacak anlaşmanın adını İstanbul Sözleşmesi koyuyorlar!" diye yazdı.

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