Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: KADEM yerini bilmeli, ülkemizin nasıl bir yıkımla karşı karşıya olduğunu görebilmeli

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, İstanbul Sözleşmesi'nin çıkış noktasının cinsiyetsizlik fikri olduğunu iddia ettiği yazısında, "Dünya değişiyor... Modernliğin haklar rejimi demokrasinin yerini postmodernliğin hazlar rejimi dromokrasi alıyor... Yeni bir dünyanın ayak sesleri bu. Bildiğimiz cinsiyetleri, dinleri, devletleri yok edecekler. Tek devlet, bütün dinlerin karışımı tekno-pagan tek bir din, bütün cinsiyetlerin karışımı akışkan, cinsiyetsiz bir cinsel kimlik inşa edecekler..." ifadelerini kullandı.

Yusuf Kaplan, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yönetim kurulunda olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) ülkenin kadın ve aile politikalarının belirlenmesinde çok etkin olduğunu belirterek, "Kadem’i günah keçisi haline getirmek istemem. Ama Kadem, yerini bilmeli, ülkemizin de dünyanın da nasıl bir yıkımla, ontolojik felaketle karşı karşıya olduğunu görebilmeli." diye yazdı.

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