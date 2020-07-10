Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: 15 Temmuz başarılı olsaydı paralel bir dinin merkez üssü Türkiye olacaktı

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ, İslâm’ı Protestanlaştırma projesi olarak adlandırdığım bu projeyi bütün küre ölçeğine yaymaya çalışıyor, bunu paralel bir din icat etme görevi olarak düşünüyordu. Eğer 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi başarıya ulaşmış olsaydı, İslâm’ı Protestanlaştıran paralel bir dinin merkez üssü Türkiye olacaktı." düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, "Böylesine ürpertici bir sürecin bütün İslâm dünyasına da yayılması ve anaakım İslâm’ı devre dışı bıraktıracak bir paralel dinin, ruhu çalınmış, hayatın bütün alanlarından kovulmuş, anlamsızlaşmış, hayatta hiç bir karşılığı olmayan, tek kelimeyle paçavraya dönmüş bir paralel dinin İslâm dünyasına hâkim kılınması kolaylaşacaktı. İşte 15 Temmuz darbe ve işgal girişimine göğsünü siper ederek karşı durmakla bu toplum paralel devlet girişimini önlemekle kalmadı; bundan daha da önemlisi, paralel din girişimini de önledi." görüşünü savundu.

Kaplan, "Bu toplumun 15 Temmuz’da oynadığı bu tarihî rol ne yazık ki gözardı ediliyor Türkiye’de. Protestanlaştırılmış İslâm anlayışına tarihî bir darbe vurdu bu toplum." ifadesini kullandı.

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