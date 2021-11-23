Yeni Şafak yazarı: Vatandaşın satın alma gücü günden güne azalıyor, buna keskin bir çare bulunmalı

Yeni Şafak gazetesi yazar İsmail Kılıçarslan, vatandaşın satın alma gücünün günden güne azaldığını belirterek, "Buna bir çare, hem de keskin bir çare bulunmalıdır. Acilen vatandaşın alım gücüne yönelik bir iyileştirme yapılmalıdır. Tabii, şunu da görüyorum bunu derken. Türkiye ekonomide “ihracat odaklı enteresan bir aralık” buldu ve o aralığı kullanıyor. Bu da makroekonomide belirgin bir iyileşmeye yol açıyor lakin mutfağın, kiranın, ısınmanın, okul masrafının daraldığı bir “halk ekonomisi” de söz konusu. Bu ikisinin arasında bir denge vardır mutlaka. Bulunur, bulunmalıdır. Yoksa “var olmak için zaten çok zorlanan orta sınıf” neredeyse yok olacak bu bambaşka bir sosyoloji çıkaracak ortaya" diye yazdı.

Bankadan aldığı krediyi dövize yatıranların ve coin piyasasında olmak için reel işlerini tasfiye eden esnafların olduğuna işaret eden Kılıçarslan, "Ve evet, bana sorarsanız Türkiye ekonomik model olarak “dünyanın yeni Kore’si” olmak için muazzam fırsatlara sahiptir lakin bu geçiş doğru yapılmazsa çok çeşitli sorunlar kapıdadır" ifadelerini kullandı.

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