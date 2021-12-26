Yeni Şafak yazarı Ünlü: Bazı oda başkanlarının net maaşı 50 bin TL oldu

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü, "Asgari ücret artışın en fazla sevindirdiği grup asgari ücretle çalışanlardan ziyade bazı oda başkanları olmuştur. Çünkü 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun aylık ücretler ve huzur haklarını düzenleyen 56’ncı maddesinde ücretler asgari ücrete endekslenmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Ünlü yazısında, "Buna göre esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilleri ile denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler ile merkez dışından genel kurul, başkanlar kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu toplantılarına katılacak üyelere ve bunların görevlendirilmelerinde ödenecek yolluk ve konaklama ücretleri, aşağıda belirtilen hadleri aşmamak kaydıyla ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurullarınca belirlenmektedir. Genel kurullarda yapılan oylamada ise genellikle kanundaki limitler oylanarak kabul edilmektedir." ifadesini kullandı.

Ünlü şunları kaydetti:

"Kanuna göre yönetim kurulu başkanlarına yapılacak ücret ödemeleri üye sayılarına göre asgari ücretin katları şeklinde belirlenmektedir.

Buna göre odalarda üye sayısı;

1- 100-500 olan odalarda asgari ücret 5004 TL,

2- 501-1500 olan odalarda asgari ücretin iki katı olan 10.008 TL,

3- 1501-3000 olan odalarda asgari ücretin üç katı olan 15.012 TL,

4- 3001-10000 olan odalarda asgari ücretin dört katı olan 20.016 TL,

5- 10001 ve daha fazla üyesi olan odalarda asgari ücretin beş katı olan 25.020 TL,

olarak ödenebilecektir.

Ayrıca birliklerde üye oda sayısı;

1- 25’e kadar olanlarda asgari ücretin üç katı olan 15.012,

2- 26-50 olanlarda asgari ücretin dört katı 20.016,

3- 51-100 olanlarda asgari ücretin beş katı olan 25.020 TL,

4- 101-150 olanlarda asgari ücretin altı katı olan 30.024 TL,

5- 151 ve daha fazla olanlarda asgari ücretin yedi katı olan 35.028 TL,

olarak ödenebilecektir.

Diğer yandan federasyonlarda üye oda sayısı;

1-50’ye kadar olanlarda asgari ücretin beş katı olan 25.016 TL,

2- 51-100 olanlarda asgari ücretin altı katı olan 30.024 TL,

3- 101 ve daha fazla olanlarda asgari ücretin yedi katı olan 35.028 TL,

olarak ödenebilecektir.

Konfederasyonda genel başkana ise asgari ücretin on katı olan 50.004 TL ödenebilecektir.

Yönetim kurulu başkan vekillerine ödenecek ücret ise yukarıda belirtilen tutarların 2/4’ü oranında belirlenmektedir.

Denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerine ise yukarıda belirtilen tutarların 1/4’ü oranında belirlenmektedir.

Aylık ücret almayan yönetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına yukarıda belirtilen tutarların 1/5’i huzur hakkı ödemesi yapılmaktadır.

Bu ücretler brüt asgari ücret üzerinden net olarak ödenir.