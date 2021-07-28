Yeni Şafak yazarı Ulusoy’dan Tarım ve Orman Bakanlığı’na: Fındık fiyatını belirlemede paradoks var; akıl tutulması devam ediyor

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ulusoy, rekolte üzerinden fındığa verilen fiyatta 'paradoks' yaşandığını belirterek “Tarım Bakanlığı bir taraftan 'verimlilik artırıp üretimi 1 milyon tonun üzerine çıkaracağız' diyor, diğer yandan elverişli iklim nedeniyle artan rekolteden dolayı düşük fiyat vererek toplamda üretici gelirlerini azaltıyor. Tam bir akıl tutulması devam ediyor” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındığı belirli bir fiyattan alarak piyasayı düzenlediğini yazan Ulusoy, şöyle devam etti:

“Devletin, TMO vasıtasıyla satın aldığı fındık belirli bir fiyattan piyasa dengesi sağlamaya matuf işlem görmektedir.

Tarım Bakanlığı rekolte tahminlerine göre fiyatı açıklamaktadır (bu durum da tam bir paradoks). Yani, yüksek rekolte varsa fiyatları daha düşük tutmakta, düşük rekolte varsa fiyatları yükseltmektedir.

Paradoks şu; Tarım Bakanlığı bir taraftan 'verimlilik artırıp üretimi 1 milyon tonun üzerine çıkaracağız' diyor, diğer yandan elverişli iklim nedeniyle artan rekolteden dolayı düşük fiyat vererek toplamda üretici gelirlerini azaltıyor. Tam bir akıl tutulması devam ediyor.

Tarım Bakanlığı'nın rekolte tahminlerine endekslediği fındık fiyatı çıkar gruplarının devreye girmesine, rekolte tahmin savaşlarına neden olmaktadır.”

“TMO kanalıyla açıklanacak fiyatın düşük olması fındığı ihraç eden, onu alıp işleyip sanayi ürünü haline getiren ithalatçılara yarıyor” diyen Ulusoy, “Yine aracılık yapan tüccarların kârlarını yükseltiyor. Haliyle yüz binlerce fındık üretici ailenin geliri azalıyor” dedi.

Fındık fiyatlarının Hamburg borsasında değil iç piyasada belirlendiğini ifade eden Ulusoy, şöyle devam etti:

“Bunu gören tekelci güçler onun için iç piyasaya girmiş.

Rekolte üzerine ve dolayısıyla piyasa fiyatlarını domine edecek TMO alım fiyatları üzerine kopartılan fırtınanın arka planında bu var.

Burada savunulan argüman; fiyatlar yüksek olursa çok ürün satamayız, başka ülkeler fındık dikimine-üretimine giriyor, falan.

Öncelikle belirtmemiz gereken husus; hiçbir ülke fındığının kalite, lezzet, besin değeri ve aroma açısından Türk fındığının alternatifi olamayacağıdır. Fiyatları baskılamak için üretilen korku senaryosu.”

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