Yeni Şafak yazarı tutuklanan gazeteci Erdem Gül'ü yazdı: Parelel yapının adamı olmayacağını adım gibi biliyorum!

Yeni Şafak yazarı Yaşar Taşkın Koç, siyasi ve askeri casusluk; gizli belgeleri açıklamak; terör örgütüne yardım suçlarından hakim karşısına çıkan ve tutuklanan Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül için, “Asla paralel yapı veya benzeri oluşumun adamı olmayacağını adım gibi iyi biliyorum” dedi.

Koç'un Yeni Şafak'ta yayımlanan (27 Kasım 2015) “Maruzatım var hakim bey” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Erdem, yani şu anda İstanbul'da “siyasi ve askeri casusluk; gizli belgeleri açıklamak; terör örgütüne (üye olmasa veya bilerek yapmasa da) yardım” suçlarından hakim karşısında olan Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül.

Böyle işte okuyucu; yazımın gazeteye yollanma saati yaklaşıyor iyice ve ben sigara dumanı, tost yağının kokusu, başında kavak yelleri esen delikanlılık-genç kızlıkla dopdolu Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'nun kendi yarı karanlık ama içi umutla ışıyan kantininde tanıdığım henüz 19 yaşındaki Giresunlu Erdem Gül arkadaşımın tutuklanıp tutuklanmayacağını bilmeden yazıyı bağlamak zorunda kalıyorum.

Sonucu bilmiyorum.

Hakimin kararı ne olacak bilmiyorum.

Ama gencecik bir adamken tanıdığım Erdem'in ne o gün ne orta yaşını artık geçtiği bu günlerde de asla Paralel Yapı veya benzeri bir oluşumun adamı olmayacağını adım gibi iyi biliyorum.