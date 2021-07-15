Yeni Şafak yazarı Türkyılmaz: FETÖ muhafazakâr çevrelere nüfuz ettiği için Erdoğan yalnız bırakıldı

Yeni Şafak yazarı Selçuk Türkyılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde ‘FETÖ’nün yükselişini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu tarz örgütlenmelere yaklaşımını değerlendirdi.

‘FETÖ’nün yükselişini doksanların karanlık dünyası ile beraber ele almak gerektiğini belirten Türkyılmaz, “İslamcı düşüncenin ve hareketlerin değişim sürecini yazmaya çalışanların birtakım kırılma anlarına odaklanması bir zarurettir. 15 Temmuz’a adım adım gidildi. Belirli çevreler istilaya teslim olurken FETÖ karşısında çok güçlü bir duyarlılığın oluştuğu da açıktı” dedi.

Yerlilik ve millîlik kavramlarının bir anda ortaya çıkmadığını kaydeden Türkyılmaz, “Dinî gruplarda, İslamcı çevrelerde ikili bir durumun oluştuğunu görmek ve buna göre konuşmak gerekir. Eğer bu ikili duruma açıklık getirilmezse anlam belirsizliği tekrar hükümferma olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“15 Temmuz’a adım adım yaklaşırken Erdoğan’ın yeni bir düşünme biçimini ilmek ilmek ördüğünü teslim etmemiz gerekir” diyen Türkyılmaz, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Daha önceki bir yazımızda Erdoğan’ın konuşmalarının kitaplaştırılmasını gündeme getirmiştik. 2012’lerde dershane tartışmalarıyla birlikte FETÖ ve benzer yapılarla ilgili yeni bir düşünme biçiminin güçlenmeye ve yayılmaya başladığını da görmemiz gerekir. Dinî gruplarda, İslamcı çevrelerde hâkim olan ikili durum Erdoğan’ın uzlaşmaz tutumu ile iyice gün yüzüne çıktı. 28 Şubat’a kadar İslamcı çevreler FETÖ karşısında genel olarak olumsuz bir tutuma sahipti fakat “seçkinler zümresi” ideolojik belirsizlikler oluşturarak buluşma noktaları icat etmekte gecikmedi. FETÖ muhafazakâr çevrelere nüfuz ettiği için Erdoğan’ın yalnız bırakıldığını tespit etmemiz gerekir.”

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