Yeni Şafak yazarı: Türkiye’yi göç ve göçmen sorunlarıyla 'durdurmak' istiyorlar

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk Suriyeli sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye bilinçli bir şekilde yönlendirildiğini belirterek "Türkiye’yi göç ve göçmen sorunlarıyla 'durdurmak' istiyorlar “ diye yazdı.

Öztürk, “Zira nüfusunun yüzde 10’u kadar göçmene ev sahipliği yapan Türkiye’de devletin genç nüfusuna iş bulmak, istihdamını artırmak, milli gelirini yükseltmek, toplumsal huzurunu sağlamak gibi asli görevleri var. Bu görevleri yapamaz hale getirmese de en azından sekteye uğratacak mekanizma olarak 'göç' bir takım devletler tarafından Türkiye’ye karşı kullanılıyor. Bunun en bariz örneği, Geri Kabul Anlaşması ile AB’nin düzensiz göçmenleri Türkiye’ye göndermesidir. Ve yine hem Amerikalıların hem de AB sözcülerinin, Suriyeliler ile ilgili “Onlar için en iyi çözüm Türkiye’de kalmalarıdır” ifadesidir. Böylece bir taş ile iki kuş vuruyorlar. Hem Suriye’nin kuzeyini boşalttırıyorlar, hem kendilerine gelecek göç tehdidini engelliyorlar hem Türkiye’yi göçmenler eliyle istikrarsızlaştırıyorlar” düşüncesini dile getirdi.

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