Yeni Şafak yazarı: Türkiye yeniden tercihini Batı’dan yana yapıyor; ne mukabilinde ve hangi maliyetler temelinde?

Yeni Şafak yazarı Süleyman Seyfi Öğün, bugünkü "Türkiye ve İsrail" başlıkla yazısında Türkiye’nin özellikle ABD Başkanı Joe Biden’in yönetime gelmesinin ardından dış politikada bir sıkışmışlık yaşadığını yazdı.

“Rusya’nın Suriye’ye girmesi, Libya’da karşımıza çıkması bu sıkışmışlığın başka bir yüzü olarak mütalâa edilebilir. Üçüncü büyük gelişme ise Çin’in İran üzerinden sınırımıza dayanması oldu” diyen Öğün, Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve Kırım konusunda Türkiye’nin politikasına değindi. Rusya’nın Anti-Rus bir siyaset üzerine kurulan Bükreş 9’lusu ve Türki Cumhuriyetlerinde yaşanan gelişmeler konusunda da ılımlı tavır sergilediğini yazan Öğün, “Rusya, apaçık görülüyor ki Türkiye’yi dışlayarak değil, yedeğinde tutarak Asya hâkimiyetini devâm ettirmek istiyor. Diğer taraftan İdlip başta olmak üzere Suriye ve Libya’da ise kararlılıkla Türkiye’yi zorluyor.” diye yazdı.

Rusya-İran-Çin bağlamının baskın çıktığını ve Türkiye’yi kuşatmış durumda olduğunu yazan Öğün şöyle devam etti:

“Daha mühim bir gelişme ise Çin’in, Rusya ile paralel yürüttüğü siyâsetlerle Pakistan’dan sonra İran’ı da işin içine katarak sınırımıza dayanmasıdır. Çin, İran ve Türkiye üzerinden geçen Tek Yol hattını dondurmuş durumda. Buna mukâbil Kazakistan-Rusya hattını işletiyor. Çin, Uygur meselesini öne sürerek TDT’den son derecede rahatsız. Niyetinin, ABD tarafından dışlanan, başta BAE olmak üzere Körfez’i İran ile yakınlaştırmak ve deniz hattını Suriye’ye bağlamak olduğu anlaşılıyor. Sayın Çavuşoğlu’nun son Çin ziyâreti, Çin-Türkiye ilişkilerinin, tâbiri câizse duvara tosladığını gösteriyor.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arnavutluk ziyaretinde sırasında yaptığı İsrail ve NATO vurgulu açıklamalarının tarihi değer taşıdığını yazan Öğün, “Türkiye yeniden tercihini Batı’dan yana yapıyor gözüküyor. Ne mukabilinde ve hangi maliyetler temelinde? Zaman gösterecek, ama bu sorular sıkıntılı ve sancılı süreçleri yaşadığımıza işâret ediyor. Allah diplomasimize kuvvet versin.” Diye yazdı.

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