Yeni Şafak yazarı Türkiye'deki arkeolojik kazıları eleştirdi: Bu topraklardaki tapu senedimizi elimizden alacak çalışmalar

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye’de yürütülen arkeolojik kazıları eleştirerek “Bu topraklardaki tapu senedimizi elimizden alacak, Anadolu’nun her tarafı, İslâmî köklerinden koparılarak, bu toprakların bizden önceki Rum, Ermeni, Hıristiyan geçmişi, pagan Yunan ve antik Ege ve Akdeniz uygarlıkları geçmişi kazınarak gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor harıl harıl” dedi.

Türkiye’de şu anda 600 küsur, kazı çalışmasının yürütüldüğünü belirten Kaplan, “Bu topraklardaki tapu senedimizi elimizden alacak, bizi bu topraklardan sürecek yapıları adım adım inşa ediyor birileri Türkiye’nin dört bir tarafı, başta İstanbul olmak üzere, Anadolu’nun her tarafı, İslâmî köklerinden koparılarak, bu toprakların bizden önceki Rum, Ermeni, Hıristiyan geçmişi, pagan Yunan ve antik Ege ve Akdeniz uygarlıkları geçmişi kazınarak gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor harıl harıl" diye yazdı.

“Zihnen Bizans’ın çocukları olduklarını ispat edercesine Müslüman Anadolu kıtasının altını oyuyorlar, her tarafı arkeolojik kazı çöplüğüne dönüştürmüş, gece gündüz demeden, Avrupa Birliği fonlarından fonlanarak, başka şer şebekelerden beslenerek bu toprakların İslâmî tarihini, geçmişini kazıyacak, bu topraklarda bizim işgalci olduğumuzu göstermeye kalkışacak hummalı bir kazı çalışması yürütülüyor ülkenin dört bir tarafında” diyen Kaplan, akeolojik çalışmaların neredeyse tamamının antik uygarlıklar ve İslâm öncesine ait olduğunu yazan Kaplan, ileride, “Bu topraklar, Hıristiyanlığın suladığı topraklar, siz işgalcisiniz!” denileceğini yazdı.

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