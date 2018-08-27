Yeni Şafak yazarı: TSK ve devlet içindeki FETÖ kriptolarıyla mücadele geriledi

Yeni Şafak yazarı Hüseyin Likoğlu, FETÖ’nün kuvvet topladığını iddia ederek, "Başta TSK olmak üzere devlet içeresindeki FETÖ kriptolarıyla mücadelede çok ciddi gerileme görülüyor. Aksine FETÖ ile mücadele edenler bir bir itibar suikastına maruz bırakılıyor" diye yazdı.

Likoğlu, "Yeni bir darbe tehlikesi var mı?" başlığıyla kaleme aldığı yazıda "Mesele yeniden darbe yapabilecekleri kuvveti toplayabilecekler mi, toplayamayacaklar mı? " sorusunu gündeme getirerek şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz darbe girişimi şüphesiz bir askeri harekattı. TSK üniforması giymiş Fetullahçı teröristler, en ileri derecede askerlik eğitimi almış kimselerdi. Büyük çoğunluğu kurmaylık eğitiminde geçen subaylardı. Dolayısıyla 15 Temmuz bir askeri harekat mantığı ile hazırlanmış. Hatta harekatın ötesinde bir savaş planı olarak da değerlendirmek mümkün.

Evet, Fetullahçı hainler, tam bir kurmay aklıyla bu harekatın ikinci safhasına geçtiler. Yenildikleri şüphesizdir, ama hainler yenilgi sonrasına göre de harekat planı yapmışlar. Muharebeyi kesme ve kuvveti koruma aşamasına geçtiler. Direnmeye devam etselerdi topyekun imha olacaklardı. Topyekun imha olmamak için geri çekildiler ve geride kalan kuvvetlerini korumaya aldılar.

Muharebeyi kesip, geride kalan kuvvetini korumaya alan Fetullahçı hainler ve arkasındaki güçler bugün ne yapıyor? Daha doğrusu 15 Temmuz’dan bu yana ne yaptılar? Boş boş duruyorlar mı, sadece gizlenmekle mi meşguller? 15 Temmuz’u bir askeri doktrinle gerçekleştiren ve aynı doktrin gereği muharebeyi kesip, kuvvetini korumaya alan akıl, acaba bu süre zarfında yeniden kuvvet toplama ve yeni bir taarruz hazırlığı içinde olabilir mi?

İşte peşine düşmemiz gereken en önemli soru budur. Ve ne yazık ki bütün emareler FETÖ’nün kuvvet topladığını gösteriyor.

ABD ile papaz Brunson bahanesiyle yaşanan kriz, FETÖ’nün kuvvet topladığının göstergesidir. Bu krizin ekonomik kalkışmaya dönüşmesi, FETÖ’nün kuvvet topladığının göstergesidir. Son zamanlarda PKK’nın kalleşçe, toplumda infiale neden olacak eylemler gerçekleştirmesi, FETÖ’nün kuvvet topladığının göstergesidir. Emareler çok. Başta TSK olmak üzere devlet içiresindeki FETÖ kriptolarıyla mücadelede çok ciddi gerileme görülüyor. Aksine FETÖ ile mücadele edenler bir bir itibar suikastına maruz bırakılıyor. FETÖ ile mücadele ettikleri için adeta cezalandırılmak isteniyor.

Fetullahçı hainlerin ve onların arkasındaki NATO’cu-Gladyocu-Atlantikçi kafaların yeniden bir darbe arzusu içinde olduklarını artık sağır sultan dahil herkes biliyor. Mesele onların darbeci arzuları değil, mesele yeniden darbe yapabilecekleri kuvveti toplayabilecekler mi, toplayamayacaklar mı? Bütün mesele bu."