Yeni Şafak yazarı: Trump'ın başkan olmasına sevinen bazı arkadaşlar azıcık utanmış mıdır?

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, ABD Başkanı Donald Trump,'ın ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelilerin ABD'ye girişini, "ikinci bir emre kadar" durduran kararnamesiyle ilgili olarak "Trump'ın ABD başkanı olmasına sevinen; hatta Trump'ı ateşli şekilde savunmaya kalkan bazı arkadaşlar, herifin 'almıyorum bu ülkelerden insanları ülkeme' tavrını görüp azıcık utanmışlar mıdır dersiniz?" dedi.

İsmail Kılıçarslan'ın "Milyonların yanında olmak" başlığıyla yayımlanan (31 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Madem bu kadar iğne kullandık, bir de çuvaldız bulalım. Trump'ın ABD başkanı olmasına sevinen; hatta Trump'ı ateşli şekilde savunmaya kalkan bazı arkadaşlar, herifin 'almıyorum bu ülkelerden insanları ülkeme' tavrını görüp azıcık utanmışlar mıdır dersiniz? Herifin Meksika sınırına duvar örüp üstelik masrafını da Meksika'ya ödetme fikrine bakıp 'bu adam da muteber bir adam değil' demişler midir dersiniz? İnşallah diyelim.

Bense her zaman dediğimi diyeceğim: En iyi ABD başkanı hiç olmayandır. En iyi ABD hiç olmayan, tarihin çöplüğüne karışıp gitmiş ABD'dir. Trump'ın Obama'dan bir gram farkı olacağını düşünenler ABD meselesini hiç anlamamışlar demektir.



Ne diyordu Lindsay Lohan: 'Şimdi birader, ben yıllarca en iyilerine takıldım; fakat Aslı Hanımla Kemal Beyin kafasına hiç ulaşamadım. Bu kafa gerçekten bambaşka bir kafa, mis gibi bir kafa...'