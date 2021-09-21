Yeni Şafak yazarı: Temel Bey yanlış hesap yapmış

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun bir dönem AKP’de siyaset yapan Ali Babacan'ın DEVA ile Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi'nin eski partilerinden koparacağı oy oranı ile ilgili hayal kırıklığı yaşadığını ve yanlış hesap yaptığını yazdı.

Şeker’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Temel Bey, Ak Parti’den mitoz bölünmeyi andırır bir şekilde ayrılan iki partinin, yüksek oranlı bir kopmaya yol açacağını hesap etmiş vaktiyle.

O şekilde düşünen başkaları da olmuştur belki.

Sadece Temel Bey dile getirdi.

Hem de açıkça, çekinmeden.

İktidar bünyesinde uzun yıllar üst düzeyde görevler yapanlar tarafından kurulan partiler, hiç de Temel Bey’in düşündüğü gibi büyük parça koparmadı.

Tam anlamıyla hayal kırıklığı…

Bu itiraf üzerine şöyle diyebilir miyiz?

Demek ki yanlış hesap yapmış.

Milleti tanımamış.

Ak Parti’yi anlayamamış.

Büyük umutlar bağladığı partileri de iyi tahlil edememiş.

O partileri kuran liderlerin de ağırlığını isabetli değerlendirememiş.

Öyle olunca, yapılan planlar da tutmamış, suya düşmüş demektir."

Yazının tamamını okumak için tıklayın