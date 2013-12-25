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Yeni Şafak yazarı: Polis ya da jandarma, savcıya tek bir kişiyi vermeyecek

Yeni Şafak yazarı Cem Küçük, yolsuzluk soruşturması savcılarının ifadeye çağırdığı İstihbarat Şube Müdürü Arıbaş'ın ifade vermeye götürülemeyeceğini yazdı

25 Aralık 2013 23:52

Yeni Şafak gazetesi yazarı Cem Küçük, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yolsuzluk operasyonu savcılarının soruşturma bilgilerini sızdırma gerekçesi ile şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırdıkları İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş'ın ifadeye gönderilmemesi ile başlayan kriz hakkında kimsenin savcılara ifade vermeye gitmeyeceğini yazdı.

Cem Küçük, savcıların adli kolluk olarak jandarmanın da görevlendirilebileceğine ilişkin açıklamalara karşı yayımladığı mesajda, "Polisler ya da jandarma hiçbir savcıya tek bir kişiyi vermeyecek" dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Cem Küçük'ün twitter üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:


"Kimsenin gözaltına alındığı yok. Polisler ya da jandarma hiçbir savcıya tek bir kişiyi vermeyecek."

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