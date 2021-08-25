Yeni Şafak yazarı: Pentagon “Terör örgütleri Türkiye’ye saldırı planlıyor” uyarısı ile 200 bölgede çıkarılan yangınları mı kast ediyor?

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Pentagon’nun geçen hafta “Terör örgütleri Türkiye’ye saldırı planlıyor” uyarısı yayımladığını ve vatandaşlarını Türkiye gitmeyin çağrısında bulunduğunu yazdı.

Skandal olarak nitelediği Pentagon’un “Terör örgütleri Türkiye’de olası saldırılar planlamaya devam ediyor. Teröristler; turistik yerleri, ulaşım merkezlerini, pazarları ve alışveriş merkezlerini, yerel yönetim tesislerini, otelleri, kulüpleri, restoranları, ibadet alanlarını, parkları, büyük spor ve kültürel etkinliklerini, eğitim kurumlarını, havaalanlarını, kamu alanlarını ve diğer yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler” ifadelerinin yer aldığı açıklamasıyla ilgili “Yer zaman belirtmeden bu kadar detaylı açıklamalar yapılması düşmanlık ötesinde insanda enteresan çağrışımlar yapıyor” dedi.

Orakoğlu şöyle devam etti:

Teröristlerin Türkiye’de olası saldırılar planlamaya devam ediyor sözünden Amerika Türkiye’de 200 bölgede çıkarılan yangınları mı kast ediyor? Zira Türkiye genelinde günümüzde ve birkaç yıl öncesine kadar Amerika’ın bahsettiği türden bir terör eylemi görülmüyor. Bu nedenle terör örgütlerinin Türkiye’de olası saldırılar planlamaya devam ediyor açıklaması tamamen asparagas bir haber. Ancak PENTAGON’un kurduğu gizli 21’inci Ordu’nun terör örgütleri ve organize suç örgütlerini sosyal medya üzerinden oldukça etkin bir silah olarak 10 yıldan bu yana kullandığı biliniyor. ‘Amerika kontrol ettiği ve yönlendirdiği 21’inci Ordu içindeki hibrit terör uzmanı aktörlerine Türkiye’ye saldırı emri mi verdi’ sorusu ister istemez aklımıza takılıyor. Son 20 yıl içinde yeni beliren güvenlik tehditleri arasında en fazla ön plana çıkan, birden fazla çatışma aracını aynı politik hedef doğrultusunda ve eş güdümlü olarak kullanan hibrit tehditlerdir. Hibrit tehditler; konvansiyonel askeri kabiliyetleri, gayri nizami harp tekniklerini, terörizmi, beşinci kol faaliyetlerini, organize suç faaliyetlerini, bilgi savaşını, siber saldırıları vb. enstrümanları eş zamanlı ve koordineli kullanan aktörlerdir.

Örneğin ‘’Help Turkey’’ kampanyası. Türkiye düşmanları tarafından organize bir şekilde yönetilen, ülkemiz yöneticilerini hedef alan, ülkede panik kargaşa ve iç çatışma ortamı yaratmaya çalışan ve Pentagon tarafından oluşturulan gizli ordu içinde ‘en yeni ve hızlı büyüyen, klavyelerini asla terk etmeyen grup’ Help Turkey kampanyasında Türkiye’yi hedef almış görünüyor. Çevrimiçi sahte kişi hesaplarını kullanan bu birim yanlış bilgiler yayıp sosyal medya üzerinden manipülasyon yaratmak için kampanyalar yürütüyor.”

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