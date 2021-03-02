Yeni Şafak yazarı Öztürk: Türkiye dahil bölgemizin güçlü devletleri, “terörle mücadele” adı altında yıpratılmaya devam ediyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk, “Amerikan stratejisinde Orta Doğu için ön görülen planda yekpare, güçlü devletler istenmiyor. Bunlardan biri de Türkiye’dir. Ve Türkiye dahil bölgemizin güçlü devletleri, 'terörle mücadele' adı altında yıpratılmaya devam ediyor." görüşünü savundu.

Öztürk yazısında, "Biden hükümeti için '3’ncü Obama dönemi' denmesinin ilk emareleri Ortadoğu’daki aktörlerdir. Neredeyse Obama döneminin elemanlarının tamamı geri geldi. Anlayabildiğimiz kadarıyla Biden döneminde Amerika, Ortadoğu’daki uzun süreli stratejik planlarını yine 'terör örgütleriyle mücadele' adı altında uygulamak için harekete geçecek. Bu yüzden son günlerde sıklıkla 'DEAŞ ile mücadele, terörle mücadele' söylemleri kullanılıyor." yorumunu yaptı.

Öztürk şunları kaydetti:

PYD-YPG/PKK’nın meşruiyet kazanması ve işgal ettiği bölgelerde “devletleşme” sürecini tamamlaması için Amerika var gücüyle destek veriyor. Böylece bölgemizde 1’nci Körfez Savaşı ile başlayan ve 2003’teki ikinci işgal ile devam eden Amerikan stratejisi hedefine ulaşmak için terör örgütlerini aparat olarak kullanmaya devam ediyor. Amerikan stratejisinde Ortadoğu için ön görülen planda yekpare, güçlü devletler istenmiyor. Bunlardan biri de Türkiye’dir. Ve Türkiye dahil bölgemizin güçlü devletleri, “Terörle mücadele” adı altında yıpratılmaya devam ediyor. Aman dikkat, Türkiye’nin içinde harekete geçirilen terör unsurlarının başında DEAŞ geliyor. Amerika’nın Eski Ankara Büyükelçisi Johan Bazz giderayak ne demişti, “DEAŞ 9 aydır eylem yapmıyorsa bu bizim işbirliğimiz sayesindedir!"

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