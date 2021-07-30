Yeni Şafak yazarı Öztürk: STK’ların ya da cemaat ve vakıfların, kendi aralarındaki 'çıkar çatışması' maalesef, devlet kadrolarında zaman zaman “haksızlıklara” neden oluyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk, "STK’ların ya da cemaat ve vakıfların, kendi aralarındaki 'çıkar çatışması' maalesef, devlet kadrolarında zaman zaman 'haksızlıklara' neden oluyor" düşüncesini dile getirdi.

Öztürk bugünkü yazısında, "Demokratik toplumlarda sivil toplumun (STK) önemini biliyoruz. Bir STK’nın yasama, yürütme ve yargıya nasıl da yön verebileceğinin sayısız örneğini sayabiliriz. Türkiye’nin demokratik kazanımlarının arkasında STK’ların büyük emeği var. Buraya kadar sorun yok. Sorun şurada: Bir STK, kuruluş amacını “ticarileştirmiş” ise ve dahası STK üye ve temsilcilerini devlet kadrolarının belirlenmesinde etkin olarak kullanıyorsa burası büyük bir sorunun başlangıcıdır. Peki STK’ların bazıları için bu tespiti yapabilir miyiz? Maalesef Evet..!" ifadesini kullandı.

Öztürk şunları kaydetti:

"STK’ların ya da cemaat ve vakıfların, kendi aralarındaki “çıkar çatışması” maalesef, devlet kadrolarında zaman zaman “haksızlıklara” neden oluyor. Bir kurumun aradığı özellikleri haiz olmak yeterli olmuyorsa… İlle de bir STK’nın, vakfın üyesi olmanız sizi adaylar arasında öne çıkartıyorsa, bu, büyük ideale yürüyüşün önündeki en büyük engellerden biridir.

Ortak mefkure etrafında birleşen ve fakat farklı farklı görüşleri olan insanların bir araya gelerek kurdukları STK, vakıf ve derneklerin birbiriyle mücadele etmek yerine “sorunlarla” mücadele etmesi gerekmez mi? Enerjilerini buna vakfetmeleri hepimizin lehine değil mi?

Soruları çoğaltabiliriz. Ama gereği yok. Herkes her şeyin farkında. Maalesef küçük çıkar çatışmaları her şeyin üstüne çıkmış görünüyor. Akıbet hayrolsun..!"