Yeni Şafak yazarı Öztürk: Polis eskortu ile gazeteye giden gazeteci bugün “kibir” diyor

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü yazısında isim vermeden yerdiği bir gazeteci için, “Polis eskortu ile gazeteye giden gazeteci bugün ‘kibir’ diyor” diye yazdı.

“Çok tarafgirdi. Kurduğu her cümleyi, yazdığı her yazıyı bir şeye tahvil etmişti. Gazeteye geç kaldığı günlerde İstanbul Emniyeti’ni arayıp, ‘Bana bir motosikletli eskort gönderin yolu açsın’ diyecek kadar cüretkârdı. Bir gün iki gözü iki çeşme bir odaya girdi. ‘Abi beni sosyal medyada linç ediyorlar’ diye bağırıyordu. Karşısındaki, ‘Sana bir tavsiyem olsun. Birkaç gün hesabını kapat. Rahat edersin’ dedi. ‘Hayır! Hayır. Olmaz’ diye karşılık verdi. Karşısındaki, ‘Oradan beslendiğin için zaten bunu yapamazsın. O halde ağlamayı bırak’ diyebildi. Odadan çıktı. Gitti!” diyen Öztürk, şöyle devam etti:

“Şimdi FETÖ’cülerin ‘adil yargılanıp, yargılanmadığı’ ya da 15 Temmuz sonrası Kanun Hükmündeki Kararnamelerle kamudan atılanların görevlerine geri dönüp dönmemelerini kendine vazife edinmiş. Ha bir de onu bir yerden alıp bir yere taşımış isme, aşağılayıcı ifadelerle dolu yazılar yazmakla meşgul; bol kibir soslu yazılar!”

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