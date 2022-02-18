Yeni Şafak yazarı Öztürk: Erdoğan popülist olsaydı, şu anda enerji ve gıda fiyatlarında bahar havası eserdi

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “popülist vaatlerden uzak” bir lider olduğunu söylediği bugünkü yazısında popülist olması durumunda "enerji ve gıda fiyatlarında bahar havası eseceğini" öne sürdü.

Öztürk, bugünkü “Erdoğan popülist olsaydı, şu anda enerji ve gıda fiyatlarında bahar havası eserdi… Ama” başlıklı yazısında ismini vermediği, hükûmete yakın bir arkadaşıyla yaptığı konuşmayı aktardı:

“Birkaç gün önce hükûmete yakın eski bir dostumu aradım. Konu pahalılık, enflasyon, enerji fiyatlarındaki olağanüstü artışa geldi.

Ben ısrarla, 'İktidar neden kesenin ağzını sonuna kadar açmıyor. Önümüzde bir seçim var. Vatandaş ne istiyorsa verseler' dedim.

Dostum, 'Erdoğan sadece kendisini ve iktidarını düşünse çoktan yapardı. Popülist davranır, kesenin ağzını sonuna kadar açardı' dedi.

Ben ısrar ettim, 'Uzun zamandır ‘Zenginden alın fakire verin’ diye başlayan yazılar yazıyorum. Bu memleketin en zengini devlet. Devlet bu dönemde haklarından feragat etsin' dedim.

Dostum, 'Türkiye’de zenginin servetine dokunmak kadar tehlikeli bir şey yoktur. Farkında değil misin, bugünlerde en çok onlar rahatsız olduğunu söylüyor' dedikten sonra, 'Hükümet, kendi haklarından feragat ediyor fark etmiyor musun' diye sordu.

'Henüz yeterince değil, daha da olmalı' diye ısrar edince, 'Geçen yıl 165 milyar TL enerji sübvansesi yapıldı' dedikten sonra, KDV, indiriminden, vergi muafiyetine, tarımdaki destekten dar gelirlilere yönelik desteklere kadar birçok kalemde hükümetin haklarından feragat ettiğini anlattı.

'Ama' dedi, 'Türkiye’nin geleceğini ipotek edecek adımlara asla tevessül etmiyor, Erdoğan. Günlük politik menfaati için elindeki imkanları sonuna kadar seferber etmiyor' diye ilave etti.

Günlük politik çekişmelerden uzak, popülist vaatlerden uzak, yapabileceğini vadetmek, Erdoğan’ın siyasetteki dili. Dostumla anlaştığımız tek konu bu oldu. Erdoğan, ne dediyse yaptı. Yapmaya devam ediyor. Hatta yakın çevresi zaman zaman, 'vaatler' konusunda halkın taleplerine cevap verme konusunda, ısrarcı olduğunda bile bunu yapmadı.”

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