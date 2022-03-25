Yeni Şafak yazarı Öztürk: CHP, düne kadar "Erdoğan seçime girebilir mi?" diyordu, bugünse seçime girebilecekleri tartışmalı hale geldi

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü yazısında AK Parti ve MHP’nin tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde Meclis Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teklifle “artık oy” uygulamasının sona ereceğini ve her parti seçim bölgesinde aldığı oya göre vekil çıkaracağını yazan Öztürk, “Düne kadar, oy oranı açısından küçük ama, yüzde 50+1 şartı nedeniyle kendilerine “büyük” rolü biçen partiler yeni düzenleme ile vekillik konusunda sıkıntı yaşayacak.

28 Şubat İttifakı’nın küçük ortak ve paydaşları ittifakın iki büyük taşıyıcısı olan CHP ve İyi Parti’yi nasıl ikna edecek merak ediyoruz. Elbette, vekillik konusunda büyüklerin eli güçlüyken, cumhurbaşkanlığı seçiminde küçüklerin eli hala güçlü. Çözüm nasıl olacak 27 Mart’taki 6’lı masa toplantısını takip edip göreceğiz.” görüşünü dile getirdi.

Seçim Kanunu’ndaki değişiklik taslağının “Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanunu’nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içerisinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılma hakkını muhafaza edecek. Salt TBMM’de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.” Kısmının tartışılmadan kabul edildiğini yazan Öztürk, CHP’nin pandemi ve ertelediği parti kongrelerini hatırlattı.

Değişiklik sonrasında Yüksek Seçim Kurulu’na yapılacak bir başvurunun CHP’yi zora sokabileceğini yazan Öztürk, şöyle devam etti: "Kaderin cilvesine bakın ki, CHP’lilerin bir kısmı düne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçime girip girmeyeceğini tartışıyordu. Bugünse CHP’nin seçimlere girip giremeyeceği tartışılıyor.

Kötü senaryonun gerçekleşmesini hiç istemeyiz.

Ama gerçekleşirse bu durumda aklımıza şöyle bir soru geliyor:

Acaba, CHP, kongrelerini tamamlamadığı için 2023 seçimlerine giremeyecek olursa, Sayın Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adayı olmaz ise o zaman kurmaylarıyla birlikte ittifakın büyük ortağı İyi Parti listelerinden mi yoksa küçük paydaşlarının listelerinden mi seçimlere girer?

Bu sorunun cevabını verebilecek kim var?”

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