Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: (Siyasi cinayetler) Rus İstihbarat kaynaklarının beyanları doğruysa ABD Türkiye’de yeni bir suikast iklimi yaşatmak isteyebilir

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, bugünkü yazısında ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği “siyasi cinayetler” iddiasını ve sonrasında yapılan açıklamaları değerlendirdi.

“Siyasi cinayetler” iddiasıyla ilgili Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yer veren Orakoğlu, iddianın Türkiye’de gerilimin tavan yapmasına neden olduğunu ifade etti. CHP liderinin bu konuda yaptığı açıklamalara yer veren ve iddialar için “asparagas” diyen Orakoğlu, iddialarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin hedef alındığını yazdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuyla ilgili yaptığı “Elimizde böyle bir siyasi cinayet istihbaratı yok, bunlar FETÖ taktiğidir” açıklamasına yer veren Orakoğlu, 19 Aralık 2016’da Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’a suikast düzenleyen polis memuru Mert Altıntaş ile ilgili bilgiler paylaştı.

Orakoğlu, Karlov iddianamesinde ‘FETÖ’nün suikasti 6 ay önce planlandığı bilgisinin bulunduğunu belirterek “FBI’ın suikastçı Mert Altıntaş’ın dosyadaki dijital kayıtlarını istemesi şüphesiz Amerikan istihbaratının ve ABD Ankara Büyükelçiliği’nin Karlov suikastındaki rolüne işaret ediyor. Rus istihbarat kaynaklarına göre Karlov’u vuran suikastçı Mert Altıntaş uyuyan hücreler suikast timinde yer alıyor” dedi.

“Kılıçdaroğlu siyasi cinayet ihbarını aldığı kişiyi veya örgütü deşifre etmek zorundadır” diyen Orakoğlu,

“Biden Türkiye’deki iktidarı her ne kadar muhalefeti devreye sokarak alaşağı edeceği iddiasında bulunmuşsa da eğer Rus İstihbarat kaynaklarının beyanları doğruysa ABD Türkiye’de gayri nizamı harp unsurlarını devreye sokarak yeni bir suikast iklimi yaşatmak isteyebilir. Bu şartlar altında Mert Altıntaş’ın da gayri nizamı harp içinde suikast ile görevli bir hücrenin kripto elemanı olması ihtimal dahilindedir. Ciddi bir soruşturma yapılması elzemdir.”

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