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Yeni Şafak yazarı Orakoğlu:  Biden’in desteğini alsa da almasa da Kılıçdaroğlu'nun da hiçbir adayın da Erdoğan karşısında hiçbir şansı yok

16 Aralık 2020 10:58

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında cumhurbaşkanlığı adaylığı seçiminde hiçbir adayın şansının olmadığını savundu. 

Orakoğlu yazısında, "Kılıçdaroğlu arkasına Biden’in desteğini alsa da almasa da Erdoğan karşısında hiçbir şansı yok. Cumhurbaşkanı profili var mı? Yok. Aslında yalnız Kılıçdaroğlu değil hiçbir adayın Erdoğan karşısında şansı yok. Erdoğan karizmatik kişiliği ile küresel bir lider. Devlet perspektifine sahip. Devletin geleneklerini işleyişini bilen başarılı bir lider. Benim halk arasında gördüğüm kadar Türkiye Erdoğan’dan asla vazgeçmez. Özellikle de başka ülkeler adına beşinci kol faaliyet yürüten CHP ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için!!!!" ifadesini kullandı. 

 

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