Yeni Şafak yazarı: NATO genişleme konusundaki ısrarı esnasında Türkiye’yi vaz geçirmek için yeni bir “hamle” yapabilir!

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, Türkiye’nin İsveç'in NATO üyeliklerine karşı çıkmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında NATO’nun aynı zamanda “gladyo” demek olduğunu yazdı.

Gladyo’nun NATO’ya üye devlet içinde örgütlendiği ve bu ülkeleri NATO ekseninde tutan örgütler olduğunu yazan Öztürk, “Türkiye’de de gladyonun varlığını dönemin Başbakanı Bülent Ecevit deşifre etmişti. Siyasi suikastlar işleyen, iç kargaşa çıkartan bu yapı son kertede Türkiye’yi NATO ekseninde tutmak gibi görevle görevlendirilmişti” diye yazdı. T

Türkiye’de yapılan tüm darbelerde okunan bildirilerde NATO vurgusu yapıldığını yazan Öztürk, 15 Temmuz darbe girişimini örnek vererek şöyle devam etti:

"Unutmayın ki 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclis’ini bombalayan F-16 uçağı bir yönüyle NATO uçağıydı. O gece Amerika ve NATO Türkiye’de darbe ve işgal girişimine bir yönüyle destek oldu.

Yine hatırlayın, o dönem NATO’da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması giyen birçok FETÖ’cü bulundukları ülkelere “siyasi sığınma” talebinde bulunup geri dönmedi. Yani FETÖ’cülerin çoğu NATO subayıydı.”

15 Temmuz darbe girişimin adından Türkiye’nin yaptığı hamlelerle daha bağımsız bir yapıya büründüğünü yazan Öztürk, şöyle devam etti:

"Ama… Evet ama… NATO’da varlığımız devam ediyor. NATO üyesi müttefiklerimizin tehditleri hâlâ devam ediyor.

En son, İsveç’in 'NATO içindeki güçlü dostları'na vurgu yapması beni irkiltiyor!

Gladyonun bu memlekete verdiği zararı unutmadan.

Bir nevi NATO uçağı da olan F-16’nın 15 Temmuz gecesi Meclis’i bombaladığı gerçeğini unutmadan.

NATO’daki subayların çoğunun FETÖ’cü çıktığı ve sığınma talebiyle bulundukları ülkelerde kaldıklarını unutmadan…

Bu meseleyi rikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var!

Dikkat..!

NATO, Türkiye’nin Yunanistan’ın geri dönüşüne koyduğu bariyeri aşmak için darbeye kalkıştığı gibi..

15 Temmuz gecesi, Meclis’i bombalayıp, Erdoğan’ı şehit edip, Türkiye’yi teslim almak istediği gibi…

Genişleme konusundaki ısrarı esnasında Türkiye’yi çekincelerinden vaz geçirmek için yeni bir “hamle” yapabilir!

Deneyecekler!

Ama 15 Temmuz ruhu yeniden dipdiri olarak karşısında duracaktır.”

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