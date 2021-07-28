Yeni Şafak yazarı Korkmaz: Nagehan Alçı ve eşi Kütahyalı’nın ‘yandaş gazeteciliği’ vaktiyle yapılan ‘sefer görev emri’ kapsamında

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, haber sitelerinin yabancı vakıflardan aldığı fon desteklerini değerlendirdiği yazısında, “Baronsal Gladyocu” dediği Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök ile HaberTürk yazarı Nagehan Alçı arasında yaşanan polemiklerin sahte olduğunu ifade etti. Korkmaz, “Nagehan Alçı’nın yahut eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın ‘yandaş gazeteciliği’ vaktiyle yapılan ‘sefer görev emri’ kapsamındadır” dedi.

Korkmaz’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Mete Gündoğan’ın 'Oyun Teorisi' adlı kitabında işbu satırlarla bahsettiği ‘Kriptolojik Kurgu’ olayına medyamızdan mebzul miktarda örnek bulabiliriz.

Mesela, Baronsal Gladyocu Ertuğrul’un arada bir Nagehan ile girdiği sahte polemikleri yutmamak gerekir!

Nagehan Alçı’nın yahut eşi ROK’un ‘yandaş gazeteciliği’ vaktiyle yapılan ‘sefer görev emri’ kapsamındadır.

Gladyo’daki Puppetmaster’ın ‘Yandaşı da, candaşı biz oynatmalıyız’ diyerek bir tasarım yaptığına kuşku yoktur.

Bir de, voleyboldaki gibi dönerli oynatırlar!

2012’de NED’nin fonladığı Taraf’ta vaktiyle yöneticilik veya yazarlık yapmış bazı isimlerin ‘aradan geçen yıllarda ve bugün hangi köşeleri tuttuğuna’ baktığınızda, Kriptolojik Kurgu’yu çözmeniz işten bile değildir!”

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