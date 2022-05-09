Yeni Şafak yazarı: Mülteci tartışmaları tesadüf değil, zamanlaması manidar

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Türkiye’de yükselen Suriyeli sığınmacı karşıtlığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında “Sözde Arap, özde Müslüman karşıtları meseleyi bağlamından kopararak bambaşka yerlere taşımak istiyorlar. Hatta görünürde Suriyeli göçmenlerden rahatsız olmakla birlikte, aslında Suriyelilerin öz topraklarına dönme ihtimalinden bile rahatsız olduklarını söyleyebiliriz” görüşünü dile getirdi.

Bugün mülteci denilen ve her türlü hakaret yapılan Suriyelilerin, 100 yıl önce savaştığımız sınırlar içinde yaşadığını hatırlatan Likoğlu, şöyle devam etti: “Mülteci tartışmalarının alevlendiği bugünlerin tesadüf olmadığını, zamanlamanın manidar olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekir. Türkiye, geçişleri kontrol altına aldı ve beş yıldır yeni göç dalgası yok. Hatta gönüllü geri dönüşler başladı. Gönüllü geri dönüşler için son bir yıldır çok ciddi çalışmalar var. Türkiye’nin en başından beri savunduğu ‘güvenli bölge’ fikri ABD ve Batılı devletlerin karşı çıkmasına rağmen fiilen devreye alındı.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekâtlarıyla terörden temizlenen bölgeler fiilen güvenli hale geldi. Bu bölgelerde yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Altyapılar oluşturuldu, yaşam alanları inşa edildi ve gönüllü geri dönüş için imkânlar seferber edildi.

İşte böyle bir zamanda provokasyonlar için düğmeye basıldı. Sözde Suriyelilerin geri gönderilmesini isteyenler, aslında Suriyelilerin geri dönmesini istemeyenlere hizmet ettiklerini açık bir şekilde bilmelidir. Rusya’nın Ukrayna’da yaşadığı çıkmaz nedeniyle artık eskisi kadar Esad rejimine destek veremeyeceği, hatta birliklerinin önemli bir kısmını Suriye’den çekmeye hazırlandığı bilgileri geliyor.

Esad rejiminin zayıflaması, ABD ve desteklediği terör örgütleri başta olmak üzere birilerinin uykularını kaçırıyor. 11 yıldır sabırla uyguladığı Suriye politikası nedeniyle yeni durumda Türkiye önemli avantaj elde edecek. ABD’nin terör koridoru kurmak istediği bölgeye Türkiye güvenli bölge oluşturuyor ve gönüllü geri dönüşlerle bu bölge, güney sınırımızdaki 100 yıllık hayallerin gerçekleşmesine vesile olacak.”

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