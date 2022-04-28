Yeni Şafak yazarı: Latin Amerika ülkeleri Türkiye’de neyin peşine düştü?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika gezisini takip eden Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında Brezilya görüşmelerini aktardı. Acet, Brezilya’nın Türkiye’nin savunma sanayii alanında kaydettiği ilerlemeleri çok yakından takip ettiğini yazdı.

Acet, “Latin Amerika ülkeleri Türkiye’de neyin peşine düştü?” başlıklı bugünkü yazısında Brezilya gezisinin Latin Amerika çıkarmasının en önemli ayağını oluşturduğunu belirterek “Bölge genelinde toplam 15 milyar dolarlık ticaret hacminin üçte biri bu ülke ile yapılıyor” dedi.

Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmeden sonra basına yaptığı açıklamada, “Biz bugünkü toplantılarda önümüzdeki süreçte 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefledik. Bu hedefimize de kolayca ulaşabileceğimize inanıyoruz” dediğini aktaran Acet şöyle devam etti:

“Brezilya Dışişleri Bakanı França ise, Türkiye ile Brezilya’nın geçen yıl savunma sanayii alanında yaptığı anlaşmayı hatırlatarak, “Bu anlaşmayla birçok farklı çalışmayı gerçekleştirebilecek ve teknoloji aktarımı sağlayabileceğiz. Bu aynı zamanda Brezilya ordusunun çatışma gücünü artıracak ve bu konudaki altyapımızı güçlendirecek” İfadelerini kullandı.

Brezilya Türkiye’nin savunma sanayii alanında kaydettiği ilerlemeleri çok yakından takip ediyor.

Önümüzdeki süreçte bu alandaki işbirliğinin derinleşmesi beklenebilir.”