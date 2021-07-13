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Yeni Şafak yazarı Korkmaz: 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, kim başbakan, kim cumhurbaşkanı olacaktı?

13 Temmuz 2021 09:08

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, 15 Temmuz 2016 yılındaki  darbe girişiminin başarılı olması halinde, başbakanlık cumhurbaşkanlığı koltuğuna kimlerin oturacağı konusunda iddiada bulundu.

15 Temmuz’un yıl dönümüne iki gün kaldığını yazan Korkmaz, “Eğer FETÖ’nün Yurtta Sulh Cuntası darbeyi başarsaydı; kim Başbakan, kim Cumhurbaşkanı olacaktı?

15 Temmuz’dan evvel, “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” diye meydanlarda dolaşan Meral Akşener’i “Başbakan” olarak atayacaklardı!

CIA ile bağlantılı olarak fonlanan TESEV’in 1994’teki kuruluşunda Kılıçdaroğlu ile birlikte kurucu üyeler arasında (dahası yönetim kurulunda) yer alan Nafiz John Paker’i ise Cumhurbaşkanı koltuğuna oturtacaklardı!” iddiasında bulundu.

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