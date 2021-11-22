Yeni Şafak yazarı: Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çıkışı CHP içinde de dalgalanmaya yol açtı

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çağrısını değerlendirdi.

"'Helalleşmede’ en çok tartışılan konu Kılıçdaroğlu’nun samimiyetiydi” diyen Orakoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2021 tarihindeki “Sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” sözleriyle ilgili CHP Liderinin açıklamasını hatırlatarak “Yaklaşık 6 ay önce devletin Cumhurbaşkanı’na ‘helalleşme konusunda ‘kendi titr’ini belli eden bir yaklaşım sergileyen Kılıçdaroğlu bugün hangi yüzle kamuoyunun önüne çıkıyor” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısının “CHP içinde de dalgalanmaya yol açtığını” yazan Orakoğlu, şöyle devam etti: “Bir kesim, ‘Hazır iktidara geliyoruz. Erdoğan’dan hesap sormayı hedefliyoruz. Bu helalleşme nereden çıktı?” diye rahatsızlığını açıkça belli etti. Bu kesim ‘Yoksa hesap soracağız diye Kılıçdaroğlu bizi aldatıyor mu?’ sorusuyla tepki göstermeleri de enteresan doğrusu? Kılıçdaroğlu da CHP içindeki tepkilerin farkında olmalı ki, ‘Helalleşme ile hukuku karıştıranlar oldu’ deme gereği duydu.

Kılıçdaroğlu, CHP’den yükselen itirazlara karşı sitemkârdı. ‘Kim ne suç işlediyse hukuk onun hesabını soracak’ diye konuştu. Parti içindeki diğer kesim ise CHP’nin helalleşmeyi gerektirecek icraatları olduğu itirafına şiddetle karşı çıkıyor. Onlar bu çıkışın CHP’yi özeleştiri yapmak zorunda bırakacağına inanıyorlar."

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