Yeni Şafak yazarı: Kılıçdaroğlu’nun ‘elektrik faturamı ödemeyeceğim’ sözlerini sivil itaatsizlik örneği olarak düşünebiliriz; tıpkı Gandi’nin tuz eylemi gibi ama...

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriğe yapılan yüzde 127 zammın ardından yaptığı "Zamlar geri alınmazsa elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklamasını kritik etti.

Kılıçdaroğlu’na “Neden tutarlı olamıyorsunuz? Neden yapmadıklarınızı söyleyip duruyorsunuz? Neden bu milletin gözüne soka soka “olmadığınız” halde “olmuş” gibi yapıyorsunuz?” sorularını yöneltip 100 bin TL’lik otel odası hatırlatmasında bulunan Öztürk şöyle devam etti:

“Sayın Kılıçdaroğlu önceki akşam bir video daha paylaştı. O videoda da elektrik faturalarının şişkinliğinden bahsetti. Sonuç olarak da, 'Zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim' dedi.

Bu videodaki “başkaldırıyı” bir sivil itaatsizlik örneği olarak düşünebiliriz. Tıpkı Gandi’nin tuz eylemi gibi. Ama tutarlı olmak lazım öyle değil mi?

Siz bir gecelik otel odası faturası olarak 100 lirayı ödemeyi kabul edeceksiniz ama evinizin elektrik faturasını ödemeyeceksiniz. Bu da bir tutarsızlıktır.”

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