Yeni Şafak yazarı: Kılıçdaroğlu konusunda CHP medyasındaki ağız değişikliğinin nedeni ne?

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaldığı lüks otel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu-İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott görüşmesini hatırlatıp Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı konusunda “CHP medyasındaki ağız değişikliğinin nedeni ne?” sorusunu kritik etti.

CHP medyasının Ocak ayından bu yana cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu’na verdikleri desteği yavaş yavaş çektiğini öne süren Öztürk şöyle devam etti: “Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘Bizim amiral gemimiz’ dediği Sözcü gazetesindeki tavır değişikliğinden söz ediyorum. Son yazıların cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasında Kılıçdaroğlu’na verilen desteğin çekildiğini gösteriyor."

Öztürk, Sözcü gazetesi yazarları Deniz Zeyrek ve Aytunç Erkin’in önceki gün kaleme aldıkları yazıları hatırlatıp şöyle devam etti: “Deniz Zeyrek, 6 muhalefet liderinin bir araya geldiği toplantı öncesinde kendisine yönelik fiili saldırı üzerinden ‘Hani nerede liyakat’ diyen ve doğrudan Kılıçdaroğlu’nu hedef alan bir yazı yazdı.

Aytuç Erkin de aynı gün, ‘28 Şubatçılar beni de fişledi’ diye çıkış yapan Kemal Bey’i yalanlayan belgeleri yayınladı.

Bu iki yazının “CHP’nin medya amiral gemisi” Sözcü’de yayınlanması, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan vaz geçmesi konusunda uyarı atışlarıdır diye düşünüyorum.

Zira, Kemal Bey, bu uyarı atışlarını görmüş olmalı ki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘Bizim başbakan adayımız Sayın Akşener’ diyerek bir işaret fişeği gönderdi.

Sözcü ve CHP’nin diğer medya organlarında bundan sonra daha fazla Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi görürsek şaşmayalım. Çünkü, Kemal Bey’in Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olmasını istemeyenler artık açıktan bir karşı duruş sergiliyor”.

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