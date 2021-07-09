Yeni Şafak yazarı: Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın ‘Millici olmasından’ nefret ediyor

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli’nin eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’la ilgili sözleri nedeniyle gündem olan söyleşiyi değerlendirdi.

Livaneli’nin Baykal’a yönelik açıklamalarının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı “Atatürk’ten bu yana CHP’de genel başkanlık yapmış herkesin başımızın üstünde yeri vardır” açıklamasını hatırlatan Korkmaz, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamayı “suskunluk” aleyhlerine yazılacağı için yaptığını ve mevzuyu geçiştirdiğini söyledi.

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Livaneli’nin Baykal’a yönelik sözlerinden Kılıçdaroğlu’nun, ‘mutlu’ olduğunu öne süren Korkmaz, “Livaneli’nin Baykal’a yönelik saldırısı, bir anlamda İkinci Kaset Operasyonu gibidir. CHP yönetiminin ‘elini güçlendirmeye’ ayarlı bir çıkıştır. Artık ne kadar kalmışsa; CHP’deki Baykal yanlısı veyahut Ulusalcı diye bilinen isimler tasfiye edilecektir. Mister Kemal yönetimindeki CHP, on bir yıldır Baykal’a yönelik kaset operasyonunun arka planına dair zinhar topa girmiyor” dedi.

Baykal’a yönelik, organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker, gazeteci Can Dündar ve Livaneli’nin peş peşe açıklama yaptığını yazan Korkmaz, Livaneli’nin Baykal’a yönelik sözlerini hatırlatarak, “‘Mister Kemal’in Dostları’ uğruna Deniz Baykal’a İkinci Tur saldırıyı gerçekleştiriyor. Deniz Bey’in ‘Millici olmasından’ nefret ediyor!” diye yazdı.

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