Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: Ukrayna’nın başına gelen şey ülkemizde küresel aktörlerin gönüllü sözcülüğünü yapanların maskelerini düşürdü

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Batılı ülkülerin takındığı tavrı eleştirdiği bugünkü yazısında “Ukrayna’nın başına gelen şey ülkemizde küresel aktörlerin gönüllü sözcülüğünü ve destekçiliğini yapan, fonlandıkları ülkelerin bayrağını sallayan tüm o tayfanın maskelerini düşürmüştür” düşüncesini dile getirdi.

Muhalefete “Koşa koşa gidip başkanlık, iktidar, güç istedikleri Batılı ülke elçileri olası bir savaş anında yüzümüze bile bakmayacaklardır” eleştirisinde bulunan Kılıçarslan şöyle devam etti:

“Son bir ayda dört kere bir araya geldiği elçiye yaranmak için 'S-400’leri geri verelim' diyen güya milliyetçi ablaların rimelleri de akmıştır; kar-kış-kıyamet üçgeninde büyükelçi yemeğini iptal edemeyenlerin maskesi de düşmüştür.

Ukrayna’nın başına gelenleri görüp de Türkiye’nin ‘küresel ağaların insafına mahkûm bir ülke’ olmasını hâlâ isteyeninse yatacak yeri yoktur.”

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