Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: Kültür Bakanlığı kurulması fikri vahim bir yanlıştır

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Ankara kulisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ayrılacağının konuşulduğunu yazdı. Kılıçarslan, iddialara ilişkin, "Kültür Bakanlığı kurulması fikri vahim bir yanlıştır" yorumunu yaptı.

Kılıçarslan,"İki yıl öncesine kadar canhıraş şekilde desteklerdim bu öneriyi. Zira iki yıl öncesine kadar kültürün turizmle hiçbir ilgisinin olmadığını, kültür yönetiminin turizmden bağımsızlaştığında başarılı olabileceğini falan düşünüyordum. Fakat iki yıldır hem kültür yönetimi, hem de kültür ekonomisi üzerine okumalar yapıyorum ve şimdi geldiğim noktada fikrim şudur: 'Kültür Bakanlığı kurulması fikri vahim bir yanlıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçarslan, "Türkiye gibi ülkelerde 'Kültür Bakanlığı’nın temel bütçesi' ağırlıklı olarak çalıştırılan personelin ücretlerine harcandığı için ve korolardır, opera-baledir, devlet tiyatrolarıdır vd. hantal yapılarıyla 'yenilikçi kültürel üretimler' bahsine neredeyse hiç katkı sağlamadığı için kültürün turizmden ayrılması demek kurulacak Kültür Bakanlığı’nın memleketin en hantal bakanlığı olmasından başkaca bir fayda sağlamayacaktır. Turizmden aktarılan kaynaklar olmazsa Kültür Bakanlığı çok kısa süre içerisinde devasa bir yüke dönüşecektir. Bu birinci ve en önemsiz neden…" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçarslan yazısında şunları kaydetti:

Eli artırayım: “Kültür Bakanlığı hiç olmasın, onun yerine 50-60 kişinin çalıştığı ve memleketteki tüm kültürel çıktıyı destekleyen bir Türkiye Kültür Sanat Vakfı kurulsun” derseniz size derim ki “ağzınız bal yesin.”

“Belki bakan olurum yahut bakan bizden olur' niyetiyle Başkan Erdoğan’ın eşiğini “efendim kültürü turizmden ayıralım” diyerek aşındıranlara da tavsiyem şudur: Biraz kültür endüstrisi, kültür yönetimi, sürdürülebilir kültürel üretim” konularına çalışın. Hiç olmazsa yönetmeye talip olduğunuz bakanlık hakkında iki gram şey öğrenirsiniz.

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