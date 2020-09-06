Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: Çok üzüldüm Veyis Ateş, haklı olmanın hiçbir işe yaramadığı bir yerden konuşmuşsun, haklılığın bir işe yaramayacak

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, HaberTürk sunucusu Veyis Ateş'in Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanması sonrası verdiği tepkinin haklı olduğunu belirtti. Kılıçarslan, "Diyor ki yani: 'Yahu tarikatlar, cemaatler, çevreler, oluşumlar. Ses verin. Şimdi değilse ne zaman? Bugün değilse hangi vakit?” Ben de tekraren diyorum ki: Çok üzüldüm Veyis Ateş. Üzüldüm, çünkü haklı olmanın hiçbir işe yaramadığı bir yerden konuşmuşsun. Yani haklılığın hiçbir şeyin değişmesini sağlamayacak." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçarslan, "Senin bu dediğini yapabilmeleri için önce bizim bu yapılarımızın, bu kurumlarımızın birlikte hareket edebilme kabiliyeti geliştirmeleri gerekir. Zaman zaman politik mekanizmaların ricasıyla 'bir araya gelmiş gibi yapan' bu güzide kurumlarımız esasen bir araya gelme konusunda sınıfta kalırlar. 'Herkes kendine…' fikriyle mücehhezdirler ne yazık ki. Yahu bizim iki hocamız bir araya gelse beşinci dakikadan itibaren 'sakal boyu' konusunda ihtilafa düşerler. Nerede kaldı hayatiyet arz eden meselelerde tek blok olarak ses verme kabiliyeti?" görüşünü savundu.

Kılıçarslan, "Bak sana bir şey itiraf edeyim sevgili Veyis. Şimdiye kadar yazdığım isimlerin yanına Mustafa Özbağ’ı, Cemalnur Sargut’u, Ahmet Güntekin’i, Ebu Haris’i, Ahmet Yasin’i, Abdülkerim Kıbrısi’yi, Ahsen TV soytarılığını falan eklemek istiyorum aslında. Sonra diyorum ki kendi kendime: 'Ulan oğlum İsmail. Âlemin enayisi sen misin? Koca koca hocalar, koca koca kurumlar, koca koca yapılar kamusal alanda bu isimler hakkında tek kelime etmeyip lal oluyorlarken sana mı kaldı bu işler?' Anlayacağın sevgili Veyis; sosyal oryantasyonumuz parça pinçik olurken, Allah’ın dinini alıp-satan tüccarlar ortalığa doluşmuşken şöyle oluyor. 'Alan temizliği' yapması gereken kurumlarımız, insanlarımız 'neme lazımcılık' yapıyorlar. İçim yanıyor yanmasına ama günün sonunda 'demek ki böylesine layığız' demekten başka bir şey de gelmiyor elimden. Uçak uçağı düşürüyor yani her seferinde." ifadesini kullandı.

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