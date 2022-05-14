Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: 0,99’luk kampanya ile Ankara, İstanbul gibi şehirlerde orta sınıfın ev almasının imkânı yok

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ilk kez ev alacaklar için yüzde 0.99 faizli 2 milyon liraya kadar kredi ile orta sınıfın İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde ev alma imkânı olmadığını yazdı. Kılıçarslan, “İstanbul ya da Ankara gibi şehirlerde ‘ev almak’ bir üst sınıf eğlencesine dönüşmüş gibi geldi bana bu fiyatlarla” dedi.

“Üsküdar’da 3+1 daire fiyatlarına baktım. Üsküdar’ın epey kenarında, oturulabilir bir daire de buldum. Bir milyon yedi yüz bin liraya...Bunun yedi yüz binini peşin verip bir milyon lirasına 0,99 ile kredi kullanarak 10 yılda ödeyeceğim planda aylık taksitlerim kaç para biliyor musunuz? 14.700 TL. Hadi diyelim peşinatın bir milyon lirasını denkleştirip 700 bin lirasına borçlansam bu sefer de taksit 10.000 TL” hesabını yapan Kılıçarslan, devamında şunları kaydetti:

“Yanlış anlaşılmasın. Ev alacağımdan, daha doğrusu alabileceğimden değil. Meraktan baktım. Sonra dedim ki kendi kendime, bu taksitlerle ancak üst sınıflar ev alabilir artık.”

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