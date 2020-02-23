Yeni Şafak yazarı Karaman: Katılım bankaları faizli kredi veremezler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen, bir dönem ‘Saray’ın fetvacısı’ olarak nitelendirilen Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, "Katılım bankaları faizli kredi veremezler." görüşünü savundu.

Okurlardan gelen sorulara yanıt veren Karaman, "Bu sebeple müşterinin bankaya gelmeden ve vekâleten banka adına satın almadan kendine aldığı bir malın bedelini ödeyip müşteriyi ödenen meblağdan daha fazlası ile borçlandıramazlar. Eğer bazı elemanların böyle meşru olmayan işlemlere tevessül ettikleri hakkında şüphe veya şikâyetler varsa bunu engellemenin yolu sıkı denetimdir. Denetim ve Allah saygısı olmazsa üçüncü şahsı vekil kılarak da fiktif işlemeler yapılabilir." düşüncesini dile getirdi.

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