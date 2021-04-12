Yeni Şafak yazarı Karagül: Karadeniz’de 'Türkiye’nin büyük yükselişi'ne tuzak kuruluyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, son günlerde tırmanışa geçen Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin olarak, "Eğer Karadeniz’de bir savaş çıkarsa kıyıdaş bütün ülkeleri etkileyecek. Hiçbiri bu savaşın dışında kalamayacak. Karadeniz’den Baltık Denizi’ne, Ege’den Polonya’ya kadar sarsıcı etkiler uyandıracak. Batı-Rusya nüfuz haritasının kesişme noktalarının tamamı bu sarsıntıyı yaşayacak. Bu haliyle Rusya-Ukrayna krizi; iki ülke arasında bir kriz değil. Doğu-Batı, Avrupa-Rusya arasında bir kriz ve bu iki cephenin etkisi altında olan bütün ülkeleri içine alacak bir kriz. Türkiye ölümcül bir tercihe zorlanacak. Bizi hedef alan bütün tehditler ABD kaynaklı" dedi.

Karagül, "ABD ve NATO, Ukrayna’ya destek verip Rusya’yı batıdan sıkıştırmak istiyor olabilir. Ama Türkiye’yi de ölümcül bir tercihle yüzleştirecek. Karadeniz’de gerilimi öyle büyütecekler ki, Türkiye’ye 'Bizimle misin Rusya ile mi' tercihi sunacaklar. Son yıllarda Karabağ’dan Libya’ya, Suriye’den Ege’ye her alanda büyük jeopolitik atılımlar içinde olan Türkiye’yi böylece bir çıkmaz alana sürüklemiş olacaklar. Ukrayna krizi ne kadar Rusya’yı sıkıştırma amacı taşıyorsa o kadar da Türkiye’ye karşı büyütülüyor" ifadesini kullandı.

Karagül, "Türkiye ABD müttefiki, NATO üyesi ama Rusya’nın da dostu. Son yirmi yılda olanlara bakarsak, Türkiye için bütün tehditlerin ABD ve NATO kaynaklı olduğunu göreceğiz. Suriye’den Doğu Akdeniz ve Ege’ye, terörden Libya ve Karabağ’a, karşımızda NATO, ABD ve müttefiklerini göreceksiniz. Ezberlerimizi unutup dünyanın yeni haline göre yeni tanımlar yapmak zorundayız. Böyle olunca da bu sonuç çıkıyor ortaya" görüşünü savundu.

Karagül, "Türkiye, Ukrayna ile çok yakın dost. Bir kader ortaklığı gibi bu. Özellikle Kırım meselesinde Rusya ile aynı yerde olmadık, olamayacağız. Ukrayna’nın çıkarlarını elbette savunacağız. Ama Rusya ile de Batı tehditleri konusunda aynı yerde duruyoruz. Moskova ile dostluğu bitirmek, Türkiye’yi Batı’nın tehditlerine daha da açık hale getirecektir. Karadeniz’de savaşsız bir çözüm yolu bulma konusunda Türkiye’den daha kritik rol üstlenecek başka bir ülke yok. Eğer bölgeyi ABD, NATO tehditlerine teslim edersek, Ukrayna büyük bedel ödeyecek. Türkiye de Rusya da büyük zarar görecek" görüşünü dile getirdi.

Karagül, "ABD ve NATO’nun Karadeniz’e yerleşmesi, Ukrayna’yı mahvedecek. Rusya’yı yıllar süren çatışmalara sürükleyecek. Türkiye’yi ise Suriye’de, D. Akdeniz’de ve Ege’de olduğu gibi şimdi de Karadeniz’den çevreleyecek. Bir daha kesinlikle Batı’nın 'Doğu cephesi' olmayacağız. Karadeniz’de tuzak kuruluyor. Bu, 'Türkiye’nin büyük yükselişi'ne kurulan tuzaktır. 'Terör Koridoru' projesinden çok daha büyük bir hesaptır" görüşünü savundu.

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