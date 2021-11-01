Yeni Şafak yazarı Karagül: CHP-HDP ortaklığı bir siyasi ittifak değildir; savunmada kalmak intihardır

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Roma’da bir araya geldiği aralarında ABD Başkanı Joe Biden’ın da bulunduğu liderlerin görüşme sırasında zihinlerinde “Bu adamı nasıl devireceğiz? Türkiye’yi nasıl durduracağız!” fikrinin bulunduğunu yazdı.

Türkiye’de de bütün projelerin “Erdoğan’ı devirmek, Türkiye’yi durdurmak” ilkesi üzerine kurulduğunu öne süren Karagül, Türkiye’nin iki büyük cephede savaş verdiğini yazdı.

“Türkiye’yi devirmek için dizayn edilen CHP-HDP ortaklığı bir siyasi ittifak değildir. Bu ortaklık, Türkiye’yi durdurmaya, bölmeye, küçültmeye dönük çokuluslu iradenin içeride kurduğu cephedir” diyen Karagül, bu cephenin bütün ülkeye karşı kurulduğunu iddia etti.

Türkiye’nin 2023 öncesi son büyük saldırıyı da savuşturacağını ancak bunun savunma ile aşılamayacağını yazan Karagül şöyle devam etti:

“Savunmada kalmak intihardır.

Savunma değil taarruz dönemindeyiz. Hep bunu yaptık yine yapacağız. Saldırıya saldırı ile, taarruza taarruzla, olağanüstü tehditlere olağanüstü müdahalelerle…

İçeride ve coğrafyada, Türkiye’ye ayak bağı olacak her girişim devre dışı bırakılacak. Bu kararlılık ve güç Türkiye’de var.

Türkiye; Güney’de başladığı işi tamamlamalı. İran sınırından Akdeniz’e uzanan kuşağı bütün kötülüklerden arındırmalı. Tehditlerin ana cephesi burasıdır. PKK/YPG’nin varlığını buradan temizlemeli.

Bu bir terör meselesi değildir. Bu, Anadolu’nun parçalanıp parçalanmaması meselesidir. CHP-HDP ittifakı ve FETÖ, şimdi tam da buradan vurmak için yeni bir hazırlık yapıyor. Talimat öyle.

Bugünlerde yeni operasyon hazırlıkları var. Asla tereddüt edilmemeli. Bu operasyon hem bölgeyi temizleyecek, hem Batı’dan gelen baskıları durduracak hem içerideki kurguyu bozacaktır."

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