Yeni Şafak yazarı Karagül: Biden 'soykırım' mı demiş! Çok da umurunuzdaydı; bir kez daha dünyanın eksenini değiştireceğiz, korkuları bu

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanmasına ilişkin olarak, "Bir kez daha dünyanın eksenini değiştireceğiz. Korkuları bu, kavga bu. Türkiye’yi içeriden veya dışarıdan durdurmalarına izin vermeyin. Biden 'soykırım' mı demiş! Çok da umurunuzdaydı. Yola devam, büyük yürüyüşe devam. Tereddüt etmek, ürkmek, sendelemek, durmak, geri dönmek yok. Tarih ve coğrafya bizi çağırıyor. Ve biz geleceğiz" yorumunu yaptı.

Karagül, yazısında, "Biden’ın 'soykırım' demesinin bugünün dünyasında siyasi bir karşılığı yok. Milyonların kanı üzerine kurulmuş, 21. yüzyılda bile yüzbinlerce insanı katletmiş bir devlet, kendi başkanını doğru dürüst seçemeyip dünyaya rezil olan bir ülkenin aciz lideri, yüz yıl önceki bir olayı değerlendirecek ahlâkî yeterliliğe sahip değil. ABD, o yetkinliğini bütün alanlarda kaybetmiş, küresel merkez rolünü yitirmiş, 21. yüzyılın yükselen güçlerine karşı hızla zemin kaybeden, dünyanın yarısı ile kavgalı bir ülkedir. Kredisi yoktur. İnandırıcılığı yoktur. İtibarı yoktur. Artık bir daha olmayacaktır" yorumunu yaptı.

Karagül, şöyle devam etti:

"Bir ABD açıklamasında 'soykırım' ifadesi kullanılmasının çok daha ötesinde gerçeklerle ve tehditlerle karşı karşıyayız.

Bu tehdit; CHP’nin, HDP’nin (PKK), İYİ Parti’nin, AK Parti’den ayrılan muhafazakâr vesayetçilerin, marjinal ideolojik çevrelerin, terör örgütlerinin hep birlikte Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için, 15 Temmuz’dan daha büyük bir savaşa hazırlanmasıdır.

ABD, Avrupa, İsrail, Türkiye’nin yükselişinden, tarihi dönüştürmesinden, yüzyılların iddialarının bugüne çağrılmasından rahatsız olan, endişe eden bütün güçler bu yapıya, bu savaşa destek veriyor.

Size abartı gelebilir ama önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda bunun çok daha pervasız örneklerine tanık olacağız. “Erdoğan’ı devirme”, iç politik arayış gibi pazarlanan bu hesap, Türkiye’yi yeniden ABD, Avrupa kölesi yapmaya dönük büyük bir projedir. 21. yüzyıl boyunca bu çatışmayı izleyeceğiz.

Ama tarih döndü, hesap döndü, eski medeniyetler yeni sözlerle döndü. Güç haritaları dağıldı, yeni yükselişlere, yeni kuruluşlara tanık olacağız. İmparatorluklar kuran, kıtalara hükmeden akıl, bunun da üstesinden gelecek. Yüzyıllar içinde çok daha büyük krizleri, ihanetleri alt etti, bunu da edecek."