Yeni Şafak yazarı Kaplan: Ruslar, eninde sonunda Türkiye’nin de Belaruslaştırılmasını isteyecek

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında Rusya’nın kapitalizmin kazandırdığı güçle Avrasya imparatorluğu kurmaya çalıştığını öne sürdü. Rusya’nın Çin ile işbirliği yaparak Avrasya imparatorluğu projesini hayata geçirmeye çalıştığını yazan Kaplan, “Projenin esas boyutu, Asya üzerindeki kapitalist Batı hegemonyasını da sona erdirerek Rusya ile Çin’in başını çektiği kapitalist Doğu’nun hegemonyasını ilan eden yeni bir dünya düzeni kurmak” görüşünü dile getirdi.

Türkiye’nin de Batı ittifakına ilaveten bu projenin içinde de yer almak istediğini öne süren Kaplan, şöyle devam etti: “Ruslar, hegemonya alanları genişledikçe, Belaruslaşma virüsünü yayacak hatta dayatacaklar. Belaruslaşma virüsü ne, peki? Boyunduruğu altına alınan ülkelerin kaslarının, sinir sisteminin etkisizleştirilmesi ve yok edilmesi, Rusların kölesine dönüştürülmesi. Ruslar, eninde sonunda Türkiye’nin de Belaruslaştırılmasını isteyecektir. Ama buna ancak medeniyet iddialarına sahip çıkan bir Türkiye direnebilir.

Ruslar, üç gemilerinin Boğazlar’dan geçmesini istiyor, reddedileceğini bile bile.

Nitekim reddediliyor.

Peki, o zaman Rusya gemilerinin neden Boğazlar’dan geçmesini istiyor? Bir sonraki adımı düşünerek böyle bir yola başvuruyor Ruslar: Güvenlik garantisi isteyecek sonraki adımda. Çok tehlikeli oynuyor Rusya.

Türkiye’nin her hâl ve şartta Rusya’yla da, Ukrayna’yla da ilişkilerini koparmaması, gerek Ukraynalıların, gerek Batılıların gerekse Rusların Türkiye’yi savaşa sokma tezgâhlarına karşı uyanık olması kaçınılmazdır.”

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