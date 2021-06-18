Yeni Şafak yazarı Kaplan: Türkiye laikleştikçe, değerleri aşınıyor, çıkarperest, fırsatperest, duyarsızlaşan, güdülmeye müsait bir yığın hâline geliyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, "Türkiye laikleştikçe, değerleri aşınıyor, çıkarperest, fırsatperest, duyarsızlaşan, güdülmeye müsait bir yığın hâline geliyor" düşüncesini dile getirdi.

Kaplan yazısında, "Türkiye’nin derin iktidarı, laik entelijansiyadır. Ülkenin ekonomisine, sivil-asker bürokrasisine, eğitim, kültür, sanat dünyasına onlar hâkimler. Güçlerini, derin iktidarlarını kaybetmemek için Türkiye’nin gücünün laiklikte gizli olduğunu söylüyorlar! Sizin kendinizi nasıl gördüğünüzün zırnık kadar bir değeri yok Batılıların gözünde! Batılılar şunu çok iyi biliyorlar: Türkiye’nin gücü, laiklikte gizli değildir. Aksine laiklik, Türkiye’nin önündeki en büyük takozdur ve zihnimizi körleştiren, bizi Batı’ya bağımlı kılan bir prangadır." görüşünü savundu.

Kaplan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye laikleştikçe, değerleri aşınıyor, çıkarperest, fırsatperest, duyarsızlaşan, hız, haz ve ayartının kölesi olan, güdülmeye müsait bir yığın hâline geliyor.

Laiklik dinamiği, hem bizi ruhsuzlaştıran hem de ülkeyi uydulaştırarak gücümüzü yok eden bir dinamite dönüşüyor."