Yeni Şafak yazarı Kaplan: Türkiye’de sosyal ve iktisadî darbe olacak

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan da Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından kurdaki dalgalanmayı faiz lobisine bağladı.

Faiz lobisinin Türkiye’ye diz çöktürmeye çalıştığını yazan Kaplan, Batının asıl hedefinin İran değil Türkiye olduğunu yazdı. Ekonomideki kötü gidişi pandemiye bağlayan Kaplan, "Özellikle pandemi sürecini fırsat bilen emperyalist ülkeler ve onların yerli şebekeleri Türkiye’de önce ekonomik, sonra da sosyal ve siyasi kaos oluşturacakları ortamı inşa etmek için kollarını sıvadılar. Türkiye’de görünür gelecekte bir askerî darbe tehdidi olmayacak, sosyal ve iktisadî darbe olacak.”diye yazdı.

Hükümetin bu süreçte yoksul kitleleri kucaklanması ve kendi hallerine terk etmemesi gerektiğini yazan Kaplan şöyle devam etti: “Küresel örgütler ve şebek-e-leri tarafından tezgâhlanan, her alanda fahiş fiyatlar oluşturarak, ülkeyi gizlice derin bir kaos ortamına sürükleyerek hayatı cehenneme çevirmek ve yaşanılamaz hâle getirmek istiyorlar. Bu süreçte sosyal medya tam bir savaş alanı olarak kullanılıyor!Çok tehlikeli bu.”

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