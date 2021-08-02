Yeni Şafak yazarı Kaplan: Bütün dünyada köklü bir demokrasi krizi yaşanıyor

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü “Bütün dünyada köklü bir demokrasi krizi yaşanıyor. Demokrasi krizinin en yoğun olarak yaşandığı dünya, Batı dünyası. Özellikle Batı dünyasındaki ulus-devlet demokrasileri” dedi.

Ulus devlet demokrasilerinin ömrünün modernite ile sınırlı olduğunu yazan Kaplan, “Bütün dünyada köklü bir demokrasi krizi yaşanıyor. Demokrasi krizinin en yoğun olarak yaşandığı dünya, Batı dünyası. Özellikle Batı dünyasındaki ulus-devlet demokrasileri” diye yazdı.

Medyanın hükümranlığının insanın hükümranlığını tahtından ettiğini ifade eden Kaplan, medyanın insanı nesneleştirdiğini yazdı.

Kaplan, özetle yazısına şöyle devam etti:

“İşte demokrasinin anlam ve temsil krizi bundan sonraki süreçte devreye girdi.

Çağımızda kitleler demokratik seçimlerde özgür iradelerini kullanarak geleceklerini kendilerinin belirlediklerini düşünedursunlar, atı alan Üsküdar’ı geçti. Medyatik tercihlerle gerçekleştirilen operasyonların algı imparatorlukları, insanın özgür iradesini ipotek altına aldı; demokrasileri işlevsizleştirdi ve algı operasyonları tarafından çarmıha gerildi.

Özetle, modern imparatorlukların ulus-devletlerini tarih dışına itti. Bütün insanlığı insansız bir dünyanın eşiğine sürükledi: İradesiz, tercihsiz ve çaresiz bıraktı insanı…

Günümüzde sosyal medya, iradesiz kitleler adına yapılan algı operasyonlarıyla hem suçlu hem de güçlü bir yer işgal ediyor hayatımızda. Sosyal medyanın hayatımıza hâkim olduğu bir dünyada hukuk işlevsizleşti; sosyal medya hem sanık hem tanık hem de savcı artık. Hukuk da sosyal medyaya bakarak hüküm vermeye başladı: Hukukun intiharı bu!”

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